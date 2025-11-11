Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Динамо» — о провале в большинстве: матчи выигрывают лучшие команды по игре «5 на 5»

Лидер «Динамо» — о провале в большинстве: матчи выигрывают лучшие команды по игре «5 на 5»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Джордан Уил высказался о неудачной игре бело-голубых в большинстве. В игре с «Шанхайскими Драконами» (1:4) московский клуб не реализовал ни одной из четырёх попыток большинства. «Динамо» же провело матч без удалений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Попугаев (Спунер, Райлли) – 04:45 (5x5)     0:2 Лабанк (Куинни) – 14:41 (5x5)     0:3 Меркли (Рендулич, Куинни) – 24:26 (5x5)     1:3 Паталаха (Слепышев) – 49:06 (5x5)     1:4 Сюсиз (Фу) – 58:11 (en)    

— Во встрече с «Шанхайскими Драконами» у вас было четыре большинства, но забить не удалось. В чём причина?
— Да, это был не лучший день для нашего большинства. Но считаю, что самое важное — игра в формате «пять на пять». Думаю, мы должны лучше действовать именно в равных составах. «Шанхай» забил голы, когда играли «пять на пять». Лучшие команды по игре «пять на пять» и выигрывают матчи. Да, большинство помогает, но необходимо поработать над действиями в равных составах.

— Седрик Пакетт пока не может играть из-за травмы. Можно ли сказать, что его отсутствие затрудняет игру в большинстве?
— Да. Он прекрасный игрок, лидер нашей команды, всегда отлично работает. Нам не хватало его во всех аспектах игры: в формате «пять на пять», в большинстве. Надеемся, что он скоро вернётся, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Уил — об 1:4 с «Шанхаем»: было 20 голевых возможностей, так бывает — ничего не получилось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android