Лидер «Динамо» — о провале в большинстве: матчи выигрывают лучшие команды по игре «5 на 5»

Нападающий «Динамо» Джордан Уил высказался о неудачной игре бело-голубых в большинстве. В игре с «Шанхайскими Драконами» (1:4) московский клуб не реализовал ни одной из четырёх попыток большинства. «Динамо» же провело матч без удалений.

— Во встрече с «Шанхайскими Драконами» у вас было четыре большинства, но забить не удалось. В чём причина?

— Да, это был не лучший день для нашего большинства. Но считаю, что самое важное — игра в формате «пять на пять». Думаю, мы должны лучше действовать именно в равных составах. «Шанхай» забил голы, когда играли «пять на пять». Лучшие команды по игре «пять на пять» и выигрывают матчи. Да, большинство помогает, но необходимо поработать над действиями в равных составах.

— Седрик Пакетт пока не может играть из-за травмы. Можно ли сказать, что его отсутствие затрудняет игру в большинстве?

— Да. Он прекрасный игрок, лидер нашей команды, всегда отлично работает. Нам не хватало его во всех аспектах игры: в формате «пять на пять», в большинстве. Надеемся, что он скоро вернётся, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.