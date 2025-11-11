Вратарь Илья Сорокин вышел на третье место по победам в истории «Айлендерс»
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков в створ в победной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Сорокин одержал свою 130-ю победу в составе «островитян» и по данному показателю вышел на третье место в истории «Айлендерс», сравнявшись с Риком Дипьетро. Рекорд организации принадлежит Билли Смиту — 304 победных матча. На втором месте — Гленн Реш (157).
В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Майер (Братт, Хьюз) – 02:12 (pp) 1:1 Хорват (Палмьери) – 26:55 1:2 Палмьери (Шефер, Хорват) – 57:07 (pp) 2:2 Немец (Братт, Майер) – 59:55 2:3 Барзал (Друен, Пулок) – 61:17
