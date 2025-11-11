Вратарь Илья Сорокин вышел на третье место по победам в истории «Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков в створ в победной встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Сорокин одержал свою 130-ю победу в составе «островитян» и по данному показателю вышел на третье место в истории «Айлендерс», сравнявшись с Риком Дипьетро. Рекорд организации принадлежит Билли Смиту — 304 победных матча. На втором месте — Гленн Реш (157).

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.