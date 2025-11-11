Скидки
Защитник «Эдмонтона» Уолман повторил необычное достижение Тарасенко 2022 года

Защитник «Эдмонтона» Уолман повторил необычное достижение Тарасенко 2022 года
Комментарии

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман в игре с «Коламбус Блю Джекетс» сравнял счёт на последней минуте третьего периода в меньшинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Уолман стал первым игроком в истории «нефтяников», кто сравнял счёт на заключительной минуте третьего периода в меньшинстве. Последним игроком в НХЛ с таким достижением был Владимир Тарасенко, который в 2022 году, играя за «Сент-Луис Блюз», сравнял счёт в меньшинстве в концовке игры с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ).

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Проворов (Сиверсон, Фантилли) – 11:42     1:1 Уолман (Подколзин, Рословик) – 17:28     1:2 Монахан (Джонсон, Дженнер) – 21:39     1:3 Дженнер (Фаббро, Веренски) – 38:02     2:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:58     2:4 Фантилли (Марченко) – 44:19     3:4 Макдэвид (Бушар) – 53:39     4:4 Уолман – 59:02 (sh)     5:4 Рословик (Уолман) – 60:56    
Видео
«Эдмонтон» победил в овертайме «Коламбус». У российских игроков 3 очка, у Макдэвида дубль
