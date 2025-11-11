Защитник «Эдмонтона» Уолман повторил необычное достижение Тарасенко 2022 года

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Джейк Уолман в игре с «Коламбус Блю Джекетс» сравнял счёт на последней минуте третьего периода в меньшинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Уолман стал первым игроком в истории «нефтяников», кто сравнял счёт на заключительной минуте третьего периода в меньшинстве. Последним игроком в НХЛ с таким достижением был Владимир Тарасенко, который в 2022 году, играя за «Сент-Луис Блюз», сравнял счёт в меньшинстве в концовке игры с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ).

В ночь с 10 на 11 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.