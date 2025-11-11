Маршан превзошёл достижение Овечкина по голам в первых 15 играх сезона в возрасте 37+ лет

37-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан во встрече с «Вегас Голден Найтс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Маршан забросил 11-ю шайбу в 15 играх на старте сезона и превзошёл достижение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (10 в сезоне-2024/2025) по голам в возрасте 37 лет и старше в первых 15 встречах. Брэд Маршан делит второе место по данному показателю с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Рекорд НХЛ принадлежит Брендану Шанахану (12 шайб в сезоне-2006/2007).
11 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
