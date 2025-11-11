Кравцов дебютирует за «Трактор» в сезоне в звене с Ливо и Светлаковым

Сегодня, 11 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Трактор Челябинск

В составе челябинского клуба в сезоне дебютирует нападающий Виталий Кравцов, который подписал контракт с «Трактором» 10 ноября. Хоккеист сыграет в звене с Андреем Светлаковым и Джошем Ливо.

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Состав «Амура»:

Фото: «Амур»

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 24 встреч. «Трактор» расположился на шестой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Челябинска 29 очков после 25 сыгранных матчей.