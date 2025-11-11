Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравцов дебютирует за «Трактор» в сезоне в звене с Ливо и Светлаковым

Кравцов дебютирует за «Трактор» в сезоне в звене с Ливо и Светлаковым
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе челябинского клуба в сезоне дебютирует нападающий Виталий Кравцов, который подписал контракт с «Трактором» 10 ноября. Хоккеист сыграет в звене с Андреем Светлаковым и Джошем Ливо.

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Состав «Амура»:

Фото: «Амур»

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 24 встреч. «Трактор» расположился на шестой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Челябинска 29 очков после 25 сыгранных матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стала известна зарплата Виталия Кравцова в «Тракторе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android