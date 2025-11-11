«Многовато мне выписали». Дронов — о дисквалификации за толчок линейного арбитра

Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал свою пятиматчевую дисквалификацию за толчок линейного арбитра во встрече с «Автомобилистом» (3:5).

«Побежал за шайбой в стык с игроком, и в этот момент судья смотрел в игру. Конечно, я не шёл убивать судью, я играл по шайбе, хотелось до конца добороться в моменте. Многовато мне выписали за этот момент. Злого умысла у меня точно не было. Приму это к сведению, буду учиться на своих ошибках. Надеюсь, также укажут на ошибки судей. Хотелось бы, чтобы спросили мою точку зрения перед тем, как выставлять большой штраф, дисквалификацию, чтобы мы пришли к общему знаменателю. Я понимаю, что я в виноват, но не в такой степени, в которой мне это выписали», — приводит слова Дронова пресс-служба «Трактора».