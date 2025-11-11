«Многовато мне выписали». Дронов — о дисквалификации за толчок линейного арбитра

Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал свою пятиматчевую дисквалификацию за толчок линейного арбитра во встрече с «Автомобилистом» (3:5).
«Побежал за шайбой в стык с игроком, и в этот момент судья смотрел в игру. Конечно, я не шёл убивать судью, я играл по шайбе, хотелось до конца добороться в моменте. Многовато мне выписали за этот момент. Злого умысла у меня точно не было. Приму это к сведению, буду учиться на своих ошибках. Надеюсь, также укажут на ошибки судей. Хотелось бы, чтобы спросили мою точку зрения перед тем, как выставлять большой штраф, дисквалификацию, чтобы мы пришли к общему знаменателю. Я понимаю, что я в виноват, но не в такой степени, в которой мне это выписали», — приводит слова Дронова пресс-служба «Трактора».
- 11 ноября 2025
-
12:24
-
12:16
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:08
-
09:55
-
09:50
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:36
-
08:31
-
08:23
-
08:05
-
08:01
-
07:43
-
07:30
-
07:16
-
07:00
-
06:42
-
06:41
-
05:52
-
05:49
-
03:19
-
02:39