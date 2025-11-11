«Слишком много пассажиров!» Экс-защитник клубов НХЛ — об игре «Эдмонтона»

Бывший защитник НХЛ Пи Кей Суббэн раскритиковал игру «Эдмонтон Ойлерз». Сегодня, 11 ноября, «нефтяники» победили «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме со счётом 5:4, уступая по ходу игры 1:3 и 2:4.

«Ойлерз» должны проснуться! Слишком много пассажиров! Лучшие игроки всегда должны быть лучшими, но где все остальные? Слишком много парней чувствуют себя комфортно! «Эдмонтон» должен быстро привыкнуть к неудобствам! За успех приходится платить большую цену! Завершение, игра в зоне защиты, управление временем, — нужно быть лучше во всём! Тяжело смотреть!» — написал Суббэн на своей странице в социальной сети Х.