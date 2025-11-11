«Слишком много пассажиров!» Экс-защитник клубов НХЛ — об игре «Эдмонтона»
Бывший защитник НХЛ Пи Кей Суббэн раскритиковал игру «Эдмонтон Ойлерз». Сегодня, 11 ноября, «нефтяники» победили «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме со счётом 5:4, уступая по ходу игры 1:3 и 2:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Проворов (Сиверсон, Фантилли) – 11:42 1:1 Уолман (Подколзин, Рословик) – 17:28 1:2 Монахан (Джонсон, Дженнер) – 21:39 1:3 Дженнер (Фаббро, Веренски) – 38:02 2:3 Макдэвид (Экхольм) – 40:58 2:4 Фантилли (Марченко) – 44:19 3:4 Макдэвид (Бушар) – 53:39 4:4 Уолман – 59:02 (sh) 5:4 Рословик (Уолман) – 60:56
«Ойлерз» должны проснуться! Слишком много пассажиров! Лучшие игроки всегда должны быть лучшими, но где все остальные? Слишком много парней чувствуют себя комфортно! «Эдмонтон» должен быстро привыкнуть к неудобствам! За успех приходится платить большую цену! Завершение, игра в зоне защиты, управление временем, — нужно быть лучше во всём! Тяжело смотреть!» — написал Суббэн на своей странице в социальной сети Х.
