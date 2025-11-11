СКА провёл 300 сухих игр в чемпионате страны

СКА в трёхсотый раз сыграл «на ноль» в чемпионатах страны, сообщает пресс-служба армейского клуба. Юбилейной стала встреча в Омске с «Авангардом» (1:0).

На советские годы приходятся 58 «сухарей», на российские – 242, 163 из которых – в КХЛ. 266 раз армейские голкиперы не пропускали шайбы в регулярных чемпионатах и 34 – в плей-офф.

Первый матч «на ноль»: 14 декабря 1950 года. ЛДО (Ленинград) – «Спартак» (Минск) – 2:0. Игра проходила в Челябинске.

100-й матч н«на ноль»: 29 ноября 2000 года. СКА – «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) – 1:0. Вратарь: Сергей Николаев.

200-й матч «на ноль»: 27 февраля 2016 года. СКА – «Локомотив» – 1:0. Вратарь: Микко Коскинен.

300-й матч «на ноль»: 10 ноября 2025 года. «Авангард» – СКА – 0:1. Вратарь: Сергей Иванов.

Таким образом, каждый из юбилейных сухих матчей армейцы выигрывали со счётом 1:0.

К данному моменту СКА всухую выигрывал у 49 команд. Чаще всего армейцы играли «на ноль» со «Спартаком» (19), «Локомотивом» (18), московским «Динамо» и «Торпедо» (по 15). Лучший результат в плей-офф – 8 «сухарей» в матчах с «Локомотивом».