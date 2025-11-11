Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА провёл 300 сухих игр в чемпионате страны

СКА провёл 300 сухих игр в чемпионате страны
Аудио-версия:
Комментарии

СКА в трёхсотый раз сыграл «на ноль» в чемпионатах страны, сообщает пресс-служба армейского клуба. Юбилейной стала встреча в Омске с «Авангардом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

На советские годы приходятся 58 «сухарей», на российские – 242, 163 из которых – в КХЛ. 266 раз армейские голкиперы не пропускали шайбы в регулярных чемпионатах и 34 – в плей-офф.

Первый матч «на ноль»: 14 декабря 1950 года. ЛДО (Ленинград) – «Спартак» (Минск) – 2:0. Игра проходила в Челябинске.
100-й матч н«на ноль»: 29 ноября 2000 года. СКА – «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) – 1:0. Вратарь: Сергей Николаев.
200-й матч «на ноль»: 27 февраля 2016 года. СКА – «Локомотив» – 1:0. Вратарь: Микко Коскинен.
300-й матч «на ноль»: 10 ноября 2025 года. «Авангард» – СКА – 0:1. Вратарь: Сергей Иванов.

Таким образом, каждый из юбилейных сухих матчей армейцы выигрывали со счётом 1:0.

К данному моменту СКА всухую выигрывал у 49 команд. Чаще всего армейцы играли «на ноль» со «Спартаком» (19), «Локомотивом» (18), московским «Динамо» и «Торпедо» (по 15). Лучший результат в плей-офф – 8 «сухарей» в матчах с «Локомотивом».

Материалы по теме
Дебютант КХЛ испортил юбилей «Авангарду»! Гол Лутфуллина принёс СКА третью победу подряд
Видео
Дебютант КХЛ испортил юбилей «Авангарду»! Гол Лутфуллина принёс СКА третью победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android