Нападающий «Трактора» Кравцов забросил шайбу в дебютной игре за челябинский клуб в сезоне
В эти минуты в Хабаровске «Амур» встречается с челябинским «Трактором». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
1 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дронов) – 02:40 (5x5) 1:1 Свечников (Ли, Гальченюк) – 14:44 (5x5)
На третьей минуте первого периода нападающий «Трактора» Виталий Кравцов забросил шайбу в дебютной игре за челябинский клуб в сезоне. Напомним, хоккеист подписал контракт с командой вчера, 10 ноября.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «Ванкувер Кэнакс», где очков не набрал. В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.
