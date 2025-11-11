«Великий хоккеист во всех отношениях». Фетисов — о Могильном в Зале хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

«Поздравляю Сашу с этим знаменательным событием! Он последний хоккеист в НХЛ, который забил 76 голов за 77 матчей за один сезон. Этот рекорд Могильного ещё долго продержится. Он великий хоккеист во всех отношениях и давно соответствовал всем критериям для включения в Зал хоккейной славы. Безусловно, он достоин этого. Жаль, что Могильный не поехал на церемонию в Торонто. Там устраивают настоящий праздник», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».