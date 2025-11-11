Скидки
Вратарь системы «Салавата Юлаева» Илья Коновалов сыграл в ВХЛ впервые за восемь лет

Комментарии

Голкипер системы «Салавата Юлаева» Илья Коновалов сыграл в ВХЛ впервые за восемь лет, сообщает пресс-служба лиги. Вратарь провёл встречу за «Торос» и одержал с командой победу над ХК «Ростов» (2:1).

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Волокитин – 07:26 (5x5)     2:0 Федотов (Щербаков, Чёрный) – 11:17 (5x4)     2:1 Цалпанов (Левинский, Смолёв) – 53:54 (5x5)    

Отмечается, что предыдущий раз голкипер выходил на лёд в матче ВХЛ 8 лет и 11 месяцев назад в составе «Рязани-ВДВ».

Напомним, «Салават Юлаев» подписал контракт с Ильёй Коноваловым 1 ноября 2025 года. Всего в КХЛ 27-летний голкипер провёл 239 матчей, в которых показал коэффициент надёжности 2,26 с 91,7% отражённых бросков. На счету Коновалова 22 матчей «на ноль». В своей карьере хоккеист выступал за «Рязань» (2017/2018), «Локомотив» (2017-2021), «Бейкерсфилд Кондорс» (2021/2022, АХЛ), «Динамо» Москва (2022-2024), «Адмирал» (2024/2025).

