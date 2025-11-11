«Бывали хорошие матчи, но бывали и совсем отвратные». Буре — о голкипере Мартине

Представитель России в Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре оценил игру армейского клуба и высказался об уходе вратаря Спенсера Мартина.

— Конечно, ЦСКА обязан быть выше. Сейчас команда перестраивается. Пришёл новый тренер, у него своя система. Мы верим в команду, поддерживаем её. Конечно, нам хотелось бы видеть результат намного лучше. И я думаю, что он будет. Потому что ребята потихоньку привыкают к новому тренеру и его системе. Будем работать дальше, чтобы команда занимала то место, на котором она и должна быть.

— Сегодня ЦСКА выдал бумаги о расторжении контракта канадскому вратарю Спенсеру Мартину. У него не пошло дело в армейском клубе?

— Не пошло вообще, конечно. И дело даже не в том, что он пропустил последний гол такой нелепый. Бывали у Мартина хорошие матчи, но бывали и совсем отвратные. Но голкипер у ЦСКА должен быть стабильно хорошим. А класс вратаря в том и есть, что он выступает всегда на уровне. Но когда твой уровень скачет то вверх, то вниз, это никуда не годится, — цитирует Буре «Матч ТВ».