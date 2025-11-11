Министр спорта России Дегтярёв поздравил Могильного с включением в Зал хоккейной славы

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил члена «Тройного золотого клуба» Александра Могильного с включением в Зал хоккейной славы.

«Россиянин – один из самых выдающихся нападающих в истории отечественного и мирового хоккея – введён в Зал хоккейной славы в Торонто! Поздравляю Александра Могильного и всех болельщиков хоккея с этим признанием! В мировом хоккее Александр Могильный выиграл всё.

В 2023 году в бытность губернатором Хабаровского края назначил Александра Геннадьевича почётным президентом ХК «Амур». Мы вместе развивали этот вид спорта на Дальнем Востоке: Александр Могильный родился и начинал заниматься хоккеем в Хабаровске и в итоге покорил мировой олимп. Гордимся!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.