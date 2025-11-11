Либор Шулак установил клубный рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ
Поделиться
В эти минуты во Владивостоке «Адмирал» встречается с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гутик (Шулак, Шэн) – 15:27 (5x5) 2:0 Тертышный (Ручкин, Гутик) – 46:03 (5x5) 2:1 Бусыгин (Хрипунов) – 50:21 (4x5) 3:1 Сошников (Шулак, Тертышный) – 51:05 (5x3) 3:2 Денежкин (Мэйсек, Бывальцев) – 56:36 (5x5) 4:2 Олсон (Петухов, Шулак) – 59:36 (en)
На 16-й минуте первого периода Даниил Гутик с передач Либора Шулака и Павла Шэна открыл счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Либор Шулак набрал 126-е очко в КХЛ и установил новый клубный рекорд дальневосточного клуба по очкам. Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков — 125 очков в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
15:14
-
15:00
-
14:51
-
14:27
-
14:10
-
13:49
-
13:31
-
13:13
-
12:51
-
12:35
-
12:24
-
12:16
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:08
-
09:55
-
09:50
-
09:42
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:36
-
08:31
-
08:23
-
08:05
-
08:01