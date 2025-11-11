Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Либор Шулак установил клубный рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ

Либор Шулак установил клубный рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ
Комментарии

В эти минуты во Владивостоке «Адмирал» встречается с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гутик (Шулак, Шэн) – 15:27 (5x5)     2:0 Тертышный (Ручкин, Гутик) – 46:03 (5x5)     2:1 Бусыгин (Хрипунов) – 50:21 (4x5)     3:1 Сошников (Шулак, Тертышный) – 51:05 (5x3)     3:2 Денежкин (Мэйсек, Бывальцев) – 56:36 (5x5)     4:2 Олсон (Петухов, Шулак) – 59:36 (en)    

На 16-й минуте первого периода Даниил Гутик с передач Либора Шулака и Павла Шэна открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Либор Шулак набрал 126-е очко в КХЛ и установил новый клубный рекорд дальневосточного клуба по очкам. Предыдущим рекордсменом был Александр Горшков — 125 очков в Континентальной хоккейной лиге за «Адмирал».

Материалы по теме
«35 минут хаоса». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android