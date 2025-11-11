Гол и передача Кравцова помогли «Трактору» победить в овертайме «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и челябинским «Трактор». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На третьей минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Андрея Светлакова и Григория Дронова открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Евгений Свечников с передач Олега Ли и Алекса Гальченюка восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В овертайме победу гостям принёс Григорий Дронов. Передачу защитнику отдал Виталий Кравцов.
В следующей игре «Амур» встретится «Адмиралом» дома 16 ноября. «Трактор» 13 ноября сыграет с «Авангардом» в Омске.
