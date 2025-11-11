Скидки
Амур – Трактор, результат матча 11 ноября 2025 года, счёт 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол и передача Кравцова помогли «Трактору» победить в овертайме «Амур»
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и челябинским «Трактор». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дронов) – 02:40 (5x5)     1:1 Свечников (Ли, Гальченюк) – 14:44 (5x5)     1:2 Дронов (Кравцов) – 61:51 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На третьей минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Андрея Светлакова и Григория Дронова открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Евгений Свечников с передач Олега Ли и Алекса Гальченюка восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В овертайме победу гостям принёс Григорий Дронов. Передачу защитнику отдал Виталий Кравцов.

В следующей игре «Амур» встретится «Адмиралом» дома 16 ноября. «Трактор» 13 ноября сыграет с «Авангардом» в Омске.

