Гол и передача Кравцова помогли «Трактору» победить в овертайме «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и челябинским «Трактор». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На третьей минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Андрея Светлакова и Григория Дронова открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Евгений Свечников с передач Олега Ли и Алекса Гальченюка восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В овертайме победу гостям принёс Григорий Дронов. Передачу защитнику отдал Виталий Кравцов.

В следующей игре «Амур» встретится «Адмиралом» дома 16 ноября. «Трактор» 13 ноября сыграет с «Авангардом» в Омске.