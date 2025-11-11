Форвард ЦСКА Полтапов назвал переломный момент в победной игре с «Северсталью»

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов прокомментировал сухую победу над «Северсталью» в Москве (2:0).

— Тренеры просят меньше позволять сопернику в своей зоне или это связано с тем, что вы хотели подарить Дмитрию Гамзину сухарь?

— Это связано с тем, что мы хотим побеждать, а без этого компонента не будет побед.

— Можно ли выделить один победный компонент в игре с «Северсталью»?

— Это была цельная командная игра. Меньшинство хорошо выстояло, в формате «6 на 5» ребята пластались, ловили всё на себя. Дождались чужих ошибок и забили свои голы.

— Какой момент стал переломным в матче?

— Когда я удалился, и ребята отзащищались, молодчики.

— Во втором периоде немного сбавили темп, соперник перехватил инициативу. С чем это связано?

— Мы терпели. Бывает в игре такое, что мы совершаем ошибки, и тогда надо терпеть, не принимать поспешных решений.

— Насколько стало легче психологически в раздевалке после двух побед подряд?

— У нас уже была серия из четырёх побед, потом снова наступил спад. Так что не обращаем на это внимания, просто идём за каждым матчем, только вперёд. Самый важный матч для нас — следующий, — цитирует Полтапова пресс-служба ЦСКА.