Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал победу над «Амуром» в Хабаровске

Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал победу над «Амуром» в Хабаровске
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Амуром» (2:1 ОТ) в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дронов) – 02:40 (5x5)     1:1 Свечников (Ли, Гальченюк) – 14:44 (5x5)     1:2 Дронов (Кравцов) – 61:51 (3x3)    

«Четвёртый наш день на дальневосточном выезде. С учётом непростого расписания это был самой сложный день выезда, поэтому рады, что смогли найти способ победить в этом матче», — приводит слова Гру пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» с 31 очком в активе занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» занимает седьмое место в таблице Востока.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится «Адмиралом» дома 16 ноября. «Трактор» 13 ноября сыграет с «Авангардом» в Омске.

Материалы по теме
Видео
Гол и передача Кравцова помогли «Трактору» победить в овертайме «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android