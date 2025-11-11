Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал победу над «Амуром» в Хабаровске

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Амуром» (2:1 ОТ) в Хабаровске.

«Четвёртый наш день на дальневосточном выезде. С учётом непростого расписания это был самой сложный день выезда, поэтому рады, что смогли найти способ победить в этом матче», — приводит слова Гру пресс-служба челябинского клуба.

«Трактор» с 31 очком в активе занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» занимает седьмое место в таблице Востока.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» встретится «Адмиралом» дома 16 ноября. «Трактор» 13 ноября сыграет с «Авангардом» в Омске.