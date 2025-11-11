Скидки
«Не стали себя переламывать». Пашков — о неудачной игре вратарей-легионеров в КХЛ

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о неудачной игре вратарей-легионеров в нынешнем сезоне КХЛ.

— Как объясните такой завал североамериканцев?
— Во-первых, изначально они были очень среднего уровня. Во-вторых, оказались не готовы к хоккею КХЛ, где в отличие от Северной Америки и площадки побольше, и хоккей менее бросковый, с большим количеством передач. Бросилось в глаза, что североамериканцы не стали себя переламывать, так и не увидел с их стороны стремления адаптироваться. Это говорит о том, что в первую очередь они приехали не побеждать, а зарабатывать деньги.

— Какой урок нам нужно вынести из всей этой истории?
— Большой минус селекционерам и генеральным менеджерам, которые пошли по самой простой дорожке и решили закрыть вратарскую позицию за счёт легионеров.

Думаю, после провала североамериканцев маятник качнётся в другую сторону. Теперь ставка будет делаться на российских вратарей, они пойдут на вес золота. Тот же Дорожко, подозреваю, с такой игрой в Хабаровске не задержится – летом большие клубы начнут за ним охоту, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

