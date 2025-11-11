Голкипер «Омских Ястребов» Кирилл Жерносеков побил рекорд Ярослава Аскарова в МХЛ. Кирилл провёл матч в возрасте 16 лет 1 месяца 25 дней и стал самым молодым голкипером в истории лиги, сыгравшим «на ноль» в дебютной встрече.

Жерносеков дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге в домашнем матче с «Тюменским Легионом», который прошёл 8 ноября и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Вратарь провёл на льду полную игру и отразил все броски по воротам.

Ранее рекорд принадлежал Ярославу Аскарову, который 5 сентября 2018 года в составе «СКА-Варяги» оставил ворота в неприкосновенности в домашней игре с «Амурскими Тиграми» (2:0). В возрасте 16 лет 2 месяцев 20 дней вратарь сделал 26 сейвов.