И. о. главного тренера «Амура» — о поражении от «Трактора»: одна ошибка всё решила
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дронов) – 02:40 (5x5) 1:1 Свечников (Ли, Гальченюк) – 14:44 (5x5) 1:2 Дронов (Кравцов) – 61:51 (3x3)
«Равная игра, так она и докатилась до овертайма. Мы могли забить, соперник мог забить. В овертайме одна ошибка всё решила. Отмечу ребят — все стараются, есть желание, есть хорошее движение, есть эмоции от ошибок. Ничего страшного, идём дальше. У ребят завтра выходной, три дня до следующей игры. Есть время поработать. Над чем будем работать? Большинство в первую очередь. Почему не взяли запрос после первой шайбы «Трактора»? Шайба вывалилась из ловушки вратаря, она была на льду, скорее всего, челлендж бы не сработал», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.
Комментарии
