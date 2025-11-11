И. о. главного тренера «Амура» — о поражении от «Трактора»: одна ошибка всё решила

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:2 ОТ).

«Равная игра, так она и докатилась до овертайма. Мы могли забить, соперник мог забить. В овертайме одна ошибка всё решила. Отмечу ребят — все стараются, есть желание, есть хорошее движение, есть эмоции от ошибок. Ничего страшного, идём дальше. У ребят завтра выходной, три дня до следующей игры. Есть время поработать. Над чем будем работать? Большинство в первую очередь. Почему не взяли запрос после первой шайбы «Трактора»? Шайба вывалилась из ловушки вратаря, она была на льду, скорее всего, челлендж бы не сработал», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.