Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И. о. главного тренера «Амура» — о поражении от «Трактора»: одна ошибка всё решила

И. о. главного тренера «Амура» — о поражении от «Трактора»: одна ошибка всё решила
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Трактором» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дронов) – 02:40 (5x5)     1:1 Свечников (Ли, Гальченюк) – 14:44 (5x5)     1:2 Дронов (Кравцов) – 61:51 (3x3)    

«Равная игра, так она и докатилась до овертайма. Мы могли забить, соперник мог забить. В овертайме одна ошибка всё решила. Отмечу ребят — все стараются, есть желание, есть хорошее движение, есть эмоции от ошибок. Ничего страшного, идём дальше. У ребят завтра выходной, три дня до следующей игры. Есть время поработать. Над чем будем работать? Большинство в первую очередь. Почему не взяли запрос после первой шайбы «Трактора»? Шайба вывалилась из ловушки вратаря, она была на льду, скорее всего, челлендж бы не сработал», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол и передача Кравцова помогли «Трактору» победить в овертайме «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android