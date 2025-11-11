«Хорошая командная победа». Главный тренер «Адмирала» — о матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу в матче с «Автомобилистом» (4:2) и назвал соперника очень мастеровитой командой.

«Хорошая командная победа, сражались друг за друга. Были ошибочки, но важная победа, давно не выигрывали в основное время. «Автомобилист» – очень мастеровитая и опытная команда с хорошим подбором игроком, не так поехал, не так свернулся, не так сыграл – сразу появляются бреши, такие команды этим пользуются. Игра – это стихия, здесь всё не предугадать, на лавке мало что можно подправить. Хорошее начало было, ошибки есть, но Хуска подчистил. Это и есть игра друг за друга», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.