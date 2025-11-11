Тамбиев — о Сошникове: пришёл лидер, это крепкое усиление для «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил дебютный матч нападающего Никиты Сошникова после возвращения во владивостокскую команду. Форвард отметился победным голом во встрече с «Автомобилистом» (4:2). Сошников начинал текущий сезон в составе новосибирской «Сибири».

«Не буду перехваливать Сошникова, но одна тройка теперь выглядит совсем по-другому. И не только она – ещё и раздевалка, и лавка во время игры, пришёл лидер, это крепкое усиление для «Адмирала». Надеюсь, что Брюквин будет боевой единицей и поможет нам. Мы ждём травмированных ребят, для нас каждый на вес золота сейчас», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.