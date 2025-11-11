Тамбиев — о Сошникове: пришёл лидер, это крепкое усиление для «Адмирала»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил дебютный матч нападающего Никиты Сошникова после возвращения во владивостокскую команду. Форвард отметился победным голом во встрече с «Автомобилистом» (4:2). Сошников начинал текущий сезон в составе новосибирской «Сибири».
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гутик (Шулак, Шэн) – 15:27 (5x5) 2:0 Тертышный (Ручкин, Гутик) – 46:03 (5x5) 2:1 Бусыгин (Хрипунов) – 50:21 (4x5) 3:1 Сошников (Шулак, Тертышный) – 51:05 (5x3) 3:2 Денежкин (Мэйсек, Бывальцев) – 56:36 (5x5) 4:2 Олсон (Петухов, Шулак) – 59:36 (en)
«Не буду перехваливать Сошникова, но одна тройка теперь выглядит совсем по-другому. И не только она – ещё и раздевалка, и лавка во время игры, пришёл лидер, это крепкое усиление для «Адмирала». Надеюсь, что Брюквин будет боевой единицей и поможет нам. Мы ждём травмированных ребят, для нас каждый на вес золота сейчас», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
