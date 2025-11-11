«Соперник наказал нас за наши провалы». Заварухин высказался о поражении от «Адмирала»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (2:4) и отметил нереализованные голевые моменты в первом периоде.

«Хороший настрой, хорошее начало матча. Были отличные шансы для взятия ворот в первом периоде, не воспользовались. Соперник здорово переходил из обороны в атаку, наказал нас за наши провалы. Жаль, что в концовке матча не удалось побороться за результат», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится «Амуром» в гостях 16 ноября. «Автомобилист» в этот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.