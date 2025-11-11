Скидки
«Соперник наказал нас за наши провалы». Заварухин высказался о поражении от «Адмирала»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (2:4) и отметил нереализованные голевые моменты в первом периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Гутик (Шулак, Шэн) – 15:27 (5x5)     2:0 Тертышный (Ручкин, Гутик) – 46:03 (5x5)     2:1 Бусыгин (Хрипунов) – 50:21 (4x5)     3:1 Сошников (Шулак, Тертышный) – 51:05 (5x3)     3:2 Денежкин (Мэйсек, Бывальцев) – 56:36 (5x5)     4:2 Олсон (Петухов, Шулак) – 59:36 (en)    

«Хороший настрой, хорошее начало матча. Были отличные шансы для взятия ворот в первом периоде, не воспользовались. Соперник здорово переходил из обороны в атаку, наказал нас за наши провалы. Жаль, что в концовке матча не удалось побороться за результат», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится «Амуром» в гостях 16 ноября. «Автомобилист» в этот же день сыграет с «Трактором» в Челябинске.

