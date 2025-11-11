Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СДК переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Пастухова в матче с «Ак Барсом»

Спортивно-дисциплинарный комитет переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Ильи Пастухова в матче с «Ак Барсом».

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника хозяев Илью Пастухова по п. 3.4 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), на наказание по п. 3.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка)», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 26 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 34 очками после 25 встреч располагается на второй строчке Востока.