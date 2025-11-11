Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СДК переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Пастухова в матче с «Ак Барсом»

СДК переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Пастухова в матче с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет переквалифицировал штраф защитника «Нефтехимика» Ильи Пастухова в матче с «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фисенко (Марченко, Билялов) – 10:50 (5x5)     0:2 Денисенко (Лямкин, Хмелевски) – 12:42 (5x5)     0:3 Яшкин (Семёнов, Барабанов) – 16:37 (5x5)     0:4 Яшкин (Барабанов, Семёнов) – 35:27 (5x5)     1:4 Профака (Решетников, Надворный) – 47:53 (5x4)    

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника хозяев Илью Пастухова по п. 3.4 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), на наказание по п. 3.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Драка)», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 26 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 34 очками после 25 встреч располагается на второй строчке Востока.

Материалы по теме
Видео
Дубль Яшкина помог «Ак Барсу» победить «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android