Морозов: Овечкин разойдётся и проведёт такой же результативный сезон, как и предыдущий

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен провести нынешний сезон не хуже, чем прошлый. Текущий сезон является для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Нападающий на старте нынешнего регулярного чемпионата в 14 матчах забросил три шайбы и сделал семь результативных передач.

«У Александра уже бывали непростые старты — не слишком яркие, но затем он всегда набирал форму и уверенность, заряжался эмоциями и показывал свой уровень. Он работает на команду и приносит ей пользу. Думаю, скоро он разойдётся и проведёт такой же результативный сезон, как и предыдущий», – цитирует Морозова «РИА Новости».

В прошлом сезоне Овечкин забил 44 гола и отдал 29 передач в 65 матчах. Россиянин является рекордсменом лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, в его активе 900 заброшенных шайб в 1504 матчах.