Дронов: «Трактору» не хватало Кравцова, он классный игрок

Комментарии

Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался о победе в матче с «Амуром» (2:1 ОТ) и оценил возвращение в челябинский клуб нападающего Виталия Кравцова, который отметился голом и передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Светлаков, Дронов) – 02:40 (5x5)     1:1 Свечников (Ли, Гальченюк) – 14:44 (5x5)     1:2 Дронов (Кравцов) – 61:51 (3x3)    

«Здорово, что сумели дожать и одержать победу. Рады, что увозим с Дальнего Востока четыре очка. Пропустил пять матчей, но вернулся спокойно. Много готовился, с пользой провёл этот промежуток. Поэтому был полностью готов играть. Очень соскучился по хоккею, рад вернуться.

Здорово, что Виталий Кравцов вернулся, мы рады. Хорошо сыграл, молодец. Как оказалось, его не хватало. Он классный игрок, в прошлом сезоне доказывал, до этого», – цитирует Дронова Metaratings.ru.

Новости. Хоккей
