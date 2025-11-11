В ночь на 12 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):
3:00. «Монреаль Канадиенс»– «Лос-Анджелес Кингз»;
3:00. «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
3:00. «Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз»;
3:00. «Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс»;
4:00. «Сент-Луис Блюз» – «Калгари Флэймз»;
4:00. «Миннесота Уайлд» – «Сан-Хосе Шаркс»;
5:30. «Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс»;
6:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Виннипег Джетс»;
6:00. «Сиэтл Кракен» – «Коламбус Блю Джекетс».
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.