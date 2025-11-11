Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года

В ночь на 12 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):

3:00. «Монреаль Канадиенс»– «Лос-Анджелес Кингз»;

3:00. «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

3:00. «Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз»;

3:00. «Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс»;

4:00. «Сент-Луис Блюз» – «Калгари Флэймз»;

4:00. «Миннесота Уайлд» – «Сан-Хосе Шаркс»;

5:30. «Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс»;

6:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Виннипег Джетс»;

6:00. «Сиэтл Кракен» – «Коламбус Блю Джекетс».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.