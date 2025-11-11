Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года

Расписание матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 12 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 12 ноября 2025 года (время московское):

3:00. «Монреаль Канадиенс»– «Лос-Анджелес Кингз»;
3:00. «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
3:00. «Оттава Сенаторз» – «Даллас Старз»;
3:00. «Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс»;
4:00. «Сент-Луис Блюз» – «Калгари Флэймз»;
4:00. «Миннесота Уайлд» – «Сан-Хосе Шаркс»;
5:30. «Колорадо Эвеланш» – «Анахайм Дакс»;
6:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Виннипег Джетс»;
6:00. «Сиэтл Кракен» – «Коламбус Блю Джекетс».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!
Видео
И снова ВЕЛИКИЙ! Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android