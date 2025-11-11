Рендулич — о выступлении «Шанхая»: сами не думали, что будем так высоко в таблице

Форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о положении команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. По мнению хоккеиста, в команде не ожидали таких успешных результатов на старте сезона.

«Мы выдали очень хороший старт. Обыгрывали серьёзных соперников, но потом как будто начали стесняться своего успеха. Мы сами не думали, что будем так высоко. Возможно, из-за этого у нас была длинная серия поражений. Были близкие игры, но удача отвернулась от нас.

Но оценю треть чемпионата для нас очень позитивно. Мы не знали ещё пару месяцев назад, какая у нас команда будет, какой хоккей будем показывать. Думаю, никто не ожидал. Но у нас отличный тренерский штаб, великолепные игроки. Поэтому за эти два месяца мы превратились в сильную команду. Не зря мы где-то в середине таблицы сейчас. Мы все заряжены попасть в плей-офф. Очевидно, мы, как команда, движемся в правильном направлении», — цитирует Рендулича Legalbet.

На данный момент китайский клуб занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. На старте сезона «Шанхайские Драконы» возглавляли Запад КХЛ.