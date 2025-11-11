«Он не мог позволить нам проиграть». Ноблох — об игре Макдэвида с «Коламбусом»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высоко оценил игру нападающего Коннора Макдэвида с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Капитан «нефтяников» забросил две шайбы в третьем периоде в сольных проходах и помог команде одержать волевую победу.

«Коннор не собирался позволить нам проиграть сегодня вечером. Он был так сосредоточен на своей работе. Я видел, как Коннор демонстрировал себя на высоте и проводил потрясающие матчи. Не скажу, что это был его лучший матч, но в сложившихся обстоятельствах он был просто великолепен. Он был полон решимости довести дело до конца. В его игре было столько решимости, словно он говорил: «Сегодня это больше не повторится». Он просто настраивал команду на победу», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Макдэвид делит четвёртое место в лиге по результативности, набрав 24 очка в 17 играх.