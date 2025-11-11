Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он не мог позволить нам проиграть». Ноблох — об игре Макдэвида с «Коламбусом»

«Он не мог позволить нам проиграть». Ноблох — об игре Макдэвида с «Коламбусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высоко оценил игру нападающего Коннора Макдэвида с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Капитан «нефтяников» забросил две шайбы в третьем периоде в сольных проходах и помог команде одержать волевую победу.

«Коннор не собирался позволить нам проиграть сегодня вечером. Он был так сосредоточен на своей работе. Я видел, как Коннор демонстрировал себя на высоте и проводил потрясающие матчи. Не скажу, что это был его лучший матч, но в сложившихся обстоятельствах он был просто великолепен. Он был полон решимости довести дело до конца. В его игре было столько решимости, словно он говорил: «Сегодня это больше не повторится». Он просто настраивал команду на победу», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Макдэвид делит четвёртое место в лиге по результативности, набрав 24 очка в 17 играх.

Материалы по теме
Новый шедевр Макдэвида! Положил крутейший гол и поднял «Эдмонтон» на мощный камбэк
Видео
Новый шедевр Макдэвида! Положил крутейший гол и поднял «Эдмонтон» на мощный камбэк
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android