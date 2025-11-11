Брылин: у Могильного полный набор качеств, которые отделяют великих игроков от остальных

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о введении олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира Александра Могильного в Зал славы хоккея. Могильный стал 10-м отечественным хоккеистом в Зале славы, который находится в канадском Торонто.

«Наверное, это самый талантливый хоккеист, с которым мне довелось играть в команде, по уровню исполнительского мастерства и пониманию игры. У него полный набор качеств, которые отделяют великих игроков от всех остальных. Поэтому я очень рад, что его приняли в Зал славы, он это заслужил. Возникает удивление только, почему у выборного комитета заняло так долго время, чтобы включить его.

Когда он пришёл к нам в «Нью-Джерси», у него все эти замечательные качества никуда не делись. Конечно, как игрок он был более опытный, поигравший много лет на самом высоком уровне и многого добившийся. Как мне кажется, в нашей команде не хватало такого хоккеиста, который бы добавил остроты в атаке, завершении, креатива. И я считаю, он очень хорошо влился в нашу команду. С ним было всегда приятно и просто играть. И та команда, победившая в Кубке Стэнли в 2000 году, для меня лучшая, в которой я играл. Мы с ним, к сожалению, давно не общались. Пользуясь случаем, хочу передать ему свои поздравления, я очень рад за него», — цитирует Брылина ТАСС.

«Нью-Джерси» с Могильным и Брылиным выиграл Кубок Стэнли в 2000 году. Могильный является рекордсменом по количеству голов (76) в регулярном чемпионате среди отечественных игроков.