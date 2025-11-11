Арсений Грицюк высказался о подготовке к предстоящему матчу «Нью-Джерси» с «Чикаго»
Поделиться
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о своих буднях при игре в Национальной хоккейной лиге. В следующем матче «дьяволы» сразятся с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Привет всем, даже не знаю, с какими новостями выходить к вам, как-то нового вообще ничего не происходит. Игра — отдых — игра, по такому расписанию пока двигаемся. Вот едем в аэропорт и вылетаем в Чикаго. Есть несколько изменений в тройках, готовимся к завтра», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
В дебютном для себя сезоне в НХЛ Грицюк набрал 7 (3+4) очков в 16 матчах. Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
15:47
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:51
-
14:27
-
14:10
-
13:49
-
13:31
-
13:13
-
12:51
-
12:35
-
12:24
-
12:16
-
12:00
-
11:40
-
11:22
-
11:17
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:20