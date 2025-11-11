Арсений Грицюк высказался о подготовке к предстоящему матчу «Нью-Джерси» с «Чикаго»

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о своих буднях при игре в Национальной хоккейной лиге. В следующем матче «дьяволы» сразятся с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк

«Привет всем, даже не знаю, с какими новостями выходить к вам, как-то нового вообще ничего не происходит. Игра — отдых — игра, по такому расписанию пока двигаемся. Вот едем в аэропорт и вылетаем в Чикаго. Есть несколько изменений в тройках, готовимся к завтра», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В дебютном для себя сезоне в НХЛ Грицюк набрал 7 (3+4) очков в 16 матчах. Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 23 очка после 16 встреч.