17-летний нападающий «Торпедо» Фёдоров заявил о мечте жить в Майами

Нападающий «Торпедо» Виктор Фёдоров рассказал о поездке в США. Летом 2025 года 17-летний россиянин ездил в лагерь развития своего агента Дэна Мильштейна.
— Планируете поехать на драфт?
— Планирую поехать на сборы в Майами в лагерь к своему агенту Дэну Мильштейну.
— В прошлом году вы ездили?
— Да.
— Насколько полезен был опыт?
— Максимально полезен. Очень интересно — съездить в Америку, посмотреть, показать себя агентам и клубам.
— Что больше всего понравилось, что удивило?
— Отношение к процессу. Очень крутой тренажёрный зал. Тренеры с большим интересом и ответственностью к нам относились, много подсказывали. От них прям энергия шла, хотелось тренироваться.
— Как вам Майами?
— Прекрасный город. Мечта там жить, думаю, для каждого. Океан, пляж и хоккей — всё вместе, — цитирует Фёдорова «Советский спорт».