Салливан: если «Рейнджерс» будут играть как нужно, смогут конкурировать с любой командой

Салливан: если «Рейнджерс» будут играть как нужно, смогут конкурировать с любой командой
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан подвел итоги матча с «Нэшвилл Предаторз» (6:3). «Синерубашечники» одержали первую победу на домашней площадке в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39     1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp)     2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07     3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp)     4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51     5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50     5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp)     6:2 Панарин – 53:30     6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15    

«Мне кажется, что этой команде в целом нравится игра, которую мы показываем на льду. Мы не всегда добивались результата, но посыл был таким: «Давайте продолжим разбираться, как выглядит наша игра, когда мы в лучшей форме. Мы создаём моменты, просто не забиваем.

Надеюсь, этот результат немного ускорит процесс и придаст нам уверенности в том, что, если мы будем играть как нужно, сможем конкурировать с любой командой в этой лиге», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Новый имидж работает! Панарин оформил дубль, а «Рейнджерс» наконец-то победили дома
