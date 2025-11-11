Салливан: если «Рейнджерс» будут играть как нужно, смогут конкурировать с любой командой

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан подвел итоги матча с «Нэшвилл Предаторз» (6:3). «Синерубашечники» одержали первую победу на домашней площадке в текущем сезоне.

«Мне кажется, что этой команде в целом нравится игра, которую мы показываем на льду. Мы не всегда добивались результата, но посыл был таким: «Давайте продолжим разбираться, как выглядит наша игра, когда мы в лучшей форме. Мы создаём моменты, просто не забиваем.

Надеюсь, этот результат немного ускорит процесс и придаст нам уверенности в том, что, если мы будем играть как нужно, сможем конкурировать с любой командой в этой лиге», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.