Хоккей

NHL Trade Rumors: переход Виталия Пинчука в НХЛ выглядит неизбежным

NHL Trade Rumors: переход Виталия Пинчука в НХЛ выглядит неизбежным
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист Роб Коуч заявил, что нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук с большой долей вероятности попадёт в НХЛ, где им уже интересуются несколько команд.

«Пинчук — интересный игрок, и неудивительно, что многие клубы НХЛ проявляют к нему интерес. Он центрфорвард и при этом ещё молод. После прорывного сезона за минское «Динамо», в котором Виталий записал в свой актив 25 шайб при 43 очках в 66 матчах, в 23 играх нынешнего чемпионата у него уже девять голов и 21 очко. Кажется, парень продолжает прогрессировать, и для североамериканской команды, чья атака нуждается в талантах, он может быть тем игроком, который готовый сразу же выйти за основу.

Можно ожидать, что дружины, испытывающие дефицит центров или стремящиеся омолодить состав, обязательно обратят на него внимание. Переход Пинчука в НХЛ выглядит неизбежным. Осталось лишь понять, где он сам хочет играть. Предполагается, что Виталий будет искать команду, где сможет проявить себя на контракте новичка, а уже после этого – подписать более выгодное соглашение», — цитирует Коуча NHL Trade Rumors.

