«Портит репутацию всех наших парней». Никита Квартальнов — о возвращении Кравцова из НХЛ

Экс-форвард клубов КХЛ, агент Никита Квартальнов выказался о возвращении нападающего Виталия Кравцова в «Трактор» из НХЛ. Ранее «Ванкувер Кэнакс» выставил форварда на драфт отказов, после чего он заключил с челябинским клубом трёхлетний контракт.

«Честно скажу, что вот именно из-за таких ситуаций в Америке часто думают о российских игроках не очень хорошо, мол, мы нестабильны. Абсолютно точно, что такие неоднократные прецеденты портят репутацию всех наших парней.

Это выливается в то, что многие клубы попросту отказываются драфтовать наших хоккеистов под предлогом того, что либо не приедут, либо приедут и сразу же уедут обратно. Как я написал выше, игрок-то топовый, но вот такие действия мне абсолютно непонятны», – написал Никита Квартальнов в своём телеграм-канале.