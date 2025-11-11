«Сделать это нужно было давно». Борис Михайлов — о включении Могильного в Зал славы

Член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА и почётный президент клуба Борис Михайлов поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла накануне ночью.

«Александр Могильный – большой молодец! Свои лучшие годы он отыграл за океаном и показал себя с самой лучшей стороны. Он был настоящей звездой в НХЛ, его по праву включили в Зал хоккейной славы. Сделать это нужно было давно. Пожелаю ему здоровья и работать на благо развития российского хоккея», – цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Могильный является рекордсменом по количеству голов (76) в одном регулярном чемпионате НХЛ среди отечественных игроков.