«Сделать это нужно было давно». Борис Михайлов — о включении Могильного в Зал славы

«Сделать это нужно было давно». Борис Михайлов — о включении Могильного в Зал славы
Член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА и почётный президент клуба Борис Михайлов поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла накануне ночью.

«Александр Могильный – большой молодец! Свои лучшие годы он отыграл за океаном и показал себя с самой лучшей стороны. Он был настоящей звездой в НХЛ, его по праву включили в Зал хоккейной славы. Сделать это нужно было давно. Пожелаю ему здоровья и работать на благо развития российского хоккея», – цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Могильный является рекордсменом по количеству голов (76) в одном регулярном чемпионате НХЛ среди отечественных игроков.

