Результаты матчей ВХЛ на 11 ноября 2025 года

Сегодня, 11 ноября, прошли восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 ноября 2025 года (время московское):

«Челмет» – «Омские Крылья» — 6:0;

«Горняк-УГМК» – «Зауралье» — 4:3;

«Кристалл» – «Динамо-Алтай» — 0:2;

«Нефтяник» – СКА-ВМФ — 5:1;

«Рязань-ВДВ» – «Сокол» — 1:2 Б;

«Дизель» – «Металлург» Нк — 0:3;

АКМ – ХК «Норильск» — 2:1;

«Челны» – «Динамо» СПб — 2:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 37 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 матчах).