Результаты матчей МХЛ на 11 ноября 2025 года

Сегодня, 11 ноября, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 ноября 2025 года (время московское):

«Кузнецкие Медведи» – «Тюменский Легион» — 3:2 ОТ;

«Снежные Барсы» – «Спутник» — 0:5;

«Красная Армия» – «Алмаз» — 5:1;

МХК «Спартак» – «Локо» — 0:3;

«Динамо-Шинник» – «Красная Машина-Юниор» — 4:0;

МХК «Динамо-Карелия» – «АКМ-Юниор» — 1:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.