«Может, пора всё менять». Тренер «Вашингтона» — о ситуации в команде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о ситуации в команде перед матчем регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз».

«Это тонкая грань, правда? Оставаться ли при попытках выстроить «химию» и сыгранность, позволить им пройти через неизбежные трудности роста? Или, может, пора всё менять, менять, менять — но тогда начнутся жалобы: «Мы не можем наладить взаимодействие, потому что всё слишком быстро меняется». Думаю, это вопрос интуиции для тренеров — то же самое, что и с игровыми звеньями в формате «5 на 5». Нужно быть осторожным с перестановками, ведь важно дать — будь то сочетания в звеньях или спецбригадах большинства — шанс создать «химию». Иногда для этого приходится пройти через трудные периоды, через так называемые «плохие времена», прежде чем всё наладится.

Так что мы немного меняли составы спецбригад, в других случаях — оставляли всё как есть. Сейчас мы стараемся сосредоточиться на том, чтобы сохранить сыгранность, но при этом прекрасно понимаем, что существует тонкая грань, за которой всё же нужно вносить изменения», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 15 очков.