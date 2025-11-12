Александр Овечкин обновил личный бомбардирский рекорд в матчах с «Каролиной»

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей. В матчах с «Каролиной» Овечкин набрал 108 очков и является лучшим бомбардиром против «Харрикейнз» среди всех действующих игроков. Также это лучший показатель против одного соперника за всю его карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1506 матчей, в которых он забил 900 голов и сделал 733 результативные передачи.