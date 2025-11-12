Пас Овечкина вывел Строума один на один с вратарём в матче «Каролина» — «Вашингтон»

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Пас Овечкина помог «столичным» удвоить преимущество при счёте 1:0 в свою пользу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 26-й минуте игры Александр получил шайбу у борта возле чужой синей линии, вошёл в зону и отпасовал в центр на оторвавшегося от защитников «Харрикейнз» нападающего Дилана Строума, который один на один переиграл датского голкипера хозяев льда Фредерика Андерсена.

Таким образом, Александр Овечкин набрал 11-е очко в текущем сезоне (3+8).