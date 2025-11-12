Пас Овечкина вывел Строума один на один с вратарём в матче «Каролина» — «Вашингтон»

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Пас Овечкина помог «столичным» удвоить преимущество при счёте 1:0 в свою пользу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 26-й минуте игры Александр получил шайбу у борта возле чужой синей линии, вошёл в зону и отпасовал в центр на оторвавшегося от защитников «Харрикейнз» нападающего Дилана Строума, который один на один переиграл датского голкипера хозяев льда Фредерика Андерсена.
Таким образом, Александр Овечкин набрал 11-е очко в текущем сезоне (3+8).
- 12 ноября 2025
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:40