Пас Овечкина вывел Строума один на один с вратарём в матче «Каролина» — «Вашингтон»

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу во втором периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Игра проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Пас Овечкина помог «столичным» удвоить преимущество при счёте 1:0 в свою пользу.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 26-й минуте игры Александр получил шайбу у борта возле чужой синей линии, вошёл в зону и отпасовал в центр на оторвавшегося от защитников «Харрикейнз» нападающего Дилана Строума, который один на один переиграл датского голкипера хозяев льда Фредерика Андерсена.

Таким образом, Александр Овечкин набрал 11-е очко в текущем сезоне (3+8).

