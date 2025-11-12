Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин догнал Берни Николлза по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин догнал Берни Николлза по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Александр Овечкин
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей.

40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 734-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на 54-ю позицию, повторив результат Берни Николлза (734).

Ближайшей целью для Александра теперь является Райана Гецлафа (737). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).

Материалы по теме
Александр Овечкин обновил личный бомбардирский рекорд в матчах с «Каролиной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android