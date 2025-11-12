Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Овечкин догнал Берни Николлза по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей.

40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 734-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на 54-ю позицию, повторив результат Берни Николлза (734).

Ближайшей целью для Александра теперь является Райана Гецлафа (737). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).