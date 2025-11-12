Александр Овечкин догнал Берни Николлза по результативным передачам за карьеру в НХЛ
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42 0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59 1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56 1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp) 1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин отметился результативной передачей.
40-летний Овечкин сегодня выполнил уже 734-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард переместился на 54-ю позицию, повторив результат Берни Николлза (734).
Ближайшей целью для Александра теперь является Райана Гецлафа (737). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).
