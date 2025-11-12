Гол и пас Александра Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть в гостях «Каролину»

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду рены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой в пустые ворота и результативным пасом отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников и его одноклубник защитник Александр Романов результативными действиями не отметились.

Остальные голы «Вашингтона» на счету Брэндона Дьюхейма, Дилана Строума и Джейкоба Чикрана. За «Харрикейнз» отличился Николай Элерс.