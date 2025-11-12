«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», у Демидова два броска в створ

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету два броска в створ. Форвард гостей Андрей Кузьменко также не отметился результативностью.

Авторами голов «Кингз» стали Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Йоэль Армиа и Уоррен Фёгеле, за «Канадиенс» отличился Джош Андерсон.