«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», у Демидова два броска в створ
Поделиться
В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Андерсон (Хатсон, Эванс) – 19:17 1:1 Эдмундсон (Кларк, Копитар) – 21:17 1:2 Байфилд (Эдмундсон, Кемпе) – 24:17 1:3 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 25:22 1:4 Армиа – 51:08 1:5 Фёгеле (Дано) – 55:32
19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету два броска в створ. Форвард гостей Андрей Кузьменко также не отметился результативностью.
Авторами голов «Кингз» стали Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Йоэль Армиа и Уоррен Фёгеле, за «Канадиенс» отличился Джош Андерсон.
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:40