Монреаль Канадиенс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 12 ноября 2025, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу», у Демидова два броска в створ
В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Андерсон (Хатсон, Эванс) – 19:17     1:1 Эдмундсон (Кларк, Копитар) – 21:17     1:2 Байфилд (Эдмундсон, Кемпе) – 24:17     1:3 Фиала (Лаферрье, Байфилд) – 25:22     1:4 Армиа – 51:08     1:5 Фёгеле (Дано) – 55:32    

19-летний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, на его счету два броска в створ. Форвард гостей Андрей Кузьменко также не отметился результативностью.

Авторами голов «Кингз» стали Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Йоэль Армиа и Уоррен Фёгеле, за «Канадиенс» отличился Джош Андерсон.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
