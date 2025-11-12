Скидки
Доми пытался подраться с Задоровым. Россиянин не стал и заработал большинство для команды
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 04:27 (pp)     1:1 Лоренц – 06:41 (sh)     2:1 Линдхольм (Лорей, Эйссимонт) – 09:32 (pp)     3:1 Стивз (Линдхольм) – 17:23     4:1 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 20:49     4:2 Макманн (Доми, Райлли) – 38:58 (pp)     4:3 Экман-Ларссон (Робертсон, Нюландер) – 43:32     5:3 Пастрняк – 49:48 (pp)    

В середине третьего периода произошёл любопытный эпизод с участием российского защитника «мишек» Никиты Задорова. Форвард «Торонто» Макс Доми затеял с россиянином стычку и пытался спровоцировать его на драку, однако Задоров ушёл от прямого боя.

Россиянин аккуратно опрокинул соперника на лёд и заработал большинство для своей команды. Доми получил две минуты штрафа за грубость, а чешский форвард «мишек» Давид Пастрняк впоследствии реализовал полученное большинство.

