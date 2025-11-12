Доми пытался подраться с Задоровым. Россиянин не стал и заработал большинство для команды

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе третьего периода хозяева впереди — 5:3.

В середине третьего периода произошёл любопытный эпизод с участием российского защитника «мишек» Никиты Задорова. Форвард «Торонто» Макс Доми затеял с россиянином стычку и пытался спровоцировать его на драку, однако Задоров ушёл от прямого боя.

Россиянин аккуратно опрокинул соперника на лёд и заработал большинство для своей команды. Доми получил две минуты штрафа за грубость, а чешский форвард «мишек» Давид Пастрняк впоследствии реализовал полученное большинство.