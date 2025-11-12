Скидки
Хоккей

Овечкин забросил 978-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 38 голов

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харикейнз», который завершился в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот гол стал для капитана «столичных» 978-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

На счету Александра Овечкина теперь 901 гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 978 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 38 шайб.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

