Овечкин забросил 978-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 38 голов

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харикейнз», который завершился в ночь с 11 на 12 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот гол стал для капитана «столичных» 978-м в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 901 гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 978 шайб в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 38 шайб.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
