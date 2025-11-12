Александр Овечкин до шести очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду рены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой в пустые ворота и результативным пасом отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин.

За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1635 (901+734) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание россиянина от канадца сегодня сократилось всего до шести результативных действий.

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков (894+1963).