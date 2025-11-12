Александр Овечкин до шести очков сократил отставание от Джо Сакика в истории НХЛ

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду рены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой в пустые ворота и результативным пасом отметился 40-летний российский капитан команды Александр Овечкин.
За карьеру в НХЛ на счету Овечкина после этого матча стало 1635 (901+734) очков — это 11-й результат в бомбардирском списке в истории североамериканской лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 (625+1016) очко. Таким образом, отставание россиянина от канадца сегодня сократилось всего до шести результативных действий.
Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков (894+1963).
- 12 ноября 2025
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:45
-
17:25
-
17:00
-
16:40