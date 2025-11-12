Александр Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ

На льду «Леново Центра» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Четвёртую шайбу «Кэпиталз» забросил 40-летний российский нападающий Александр Овечкин, поразив пустые ворота. Для него этот гол стал 901-м в карьере в НХЛ.

Овечкин в текущем сезоне провёл 16 матчей за столичный клуб, в его активе четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1507 матчей, в которых он забил 901 гол и сделал 735 результативных передач.