Чикран уступил лишь трём действующим защитникам по скорости достижения 100 шайб в НХЛ

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду рены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился защитник Джейкоб Чикран, для которого этот гол стал 100-м в 557-м матче за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Джейкоб стал четвёртым игроком обороны по скорости достижения 100 шайб в НХЛ среди действующих защитников лиги.

Первое место здесь занимает защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (362 матча на 100 шайб в НХЛ), на втором месте расположился выступающий ныне за «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон (477), топ-3 замыкает защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски (515).