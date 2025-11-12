Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чикран уступил лишь трём действующим защитникам по скорости достижения 100 шайб в НХЛ

Чикран уступил лишь трём действующим защитникам по скорости достижения 100 шайб в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 ноября мск на льду рены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дьюхейм (Фрэнк, Дауд) – 05:42     0:2 Строум (Овечкин, Карлсон) – 25:59     1:2 Элерс (Блейк, Гостисбер) – 33:56     1:3 Чикран (Леонард, Карлсон) – 45:46 (pp)     1:4 Овечкин (Бовиллье) – 59:29    

В составе «Кэпиталз» заброшенной шайбой отметился защитник Джейкоб Чикран, для которого этот гол стал 100-м в 557-м матче за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Джейкоб стал четвёртым игроком обороны по скорости достижения 100 шайб в НХЛ среди действующих защитников лиги.

Первое место здесь занимает защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар (362 матча на 100 шайб в НХЛ), на втором месте расположился выступающий ныне за «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон (477), топ-3 замыкает защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски (515).

Материалы по теме
«Вашингтон» убил шансы Овечкина на второй Кубок Стэнли? Разбираем межсезонье «столичных»
«Вашингтон» убил шансы Овечкина на второй Кубок Стэнли? Разбираем межсезонье «столичных»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android