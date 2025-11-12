Защитник Зив Буйум установил новый клубный рекорд «Миннесоты» для игроков обороны
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После завершения второго периода хозяева впереди — 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Болди (Цуккарелло, Буйум) – 25:02 (pp) 1:1 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 51:57 (pp) 1:2 Граф (Селебрини, Дикинсон) – 62:40
В составе «Миннесоты» результативной передачей отметился Зив Буйум, для которого это очко стало 10-м в нынешнем сезоне и за карьеру в НХЛ. Новичок американского клуба установил рекорд по скорости достижения этой отметки среди игроков обороны за всю историю «Уайлд».
Зиву потребовалось 18 матчей на достижение 10 очков. Быстрее за всю историю «Миннесоты» оказывались только два форварда: американец Мэтт Болди (10 матчей) и россиянин Кирилл Капризов (14).
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
06:49
-
06:37
-
06:26
-
06:09
-
06:00
-
05:51
-
05:49
-
05:49
-
05:44
-
05:43
-
05:42
-
05:26
-
05:21
-
04:39
-
01:59
-
00:48
- 11 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:20
-
20:45
-
20:20
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:45
-
17:25
-
17:00